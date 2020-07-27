Более 4 млн рублей, украшения и норковую шубу вынесли из квартиры подмосковного пенсионера

Неизвестный вскрыл квартиру пенсионера в подмосковной Балашихе и вынес оттуда деньги, вещи и украшения более чем на четыре миллиона рублей. Ценности никак не охранялись, сообщил «360» источник в правоохранительных органах.

Квартиру в микрорайоне Железнодорожный ограбили 26 июля. В этот же день пострадавший обратился с заявлением в полицию.

По словам мужчины, злоумышленник подобрал ключ к входной двери, проник в жилое помещение и вынес из квартиры 4 083 000 рублей наличными, норковую шубу и золотые украшения.

Общая сумма причиненного 60-летнему местному жителю ущерба составила 4,183 миллиона рублей. В его квартире не было сигнализации и системы видеонаблюдения.

По факту случившегося возбудили уголовное дело о краже. Ведется следствие.

На прошлой неделе в Раменском районе трое парней ограбили несколько магазинов. Они забрали из торговых точек технику, кальян, продукты и другие товары более чем на 100 тысяч рублей. Злоумышленники попали в объектив камер, когда несли похищенное.