Трое парней ограбили подмосковные магазины. Видео

В Раменском районе неизвестные ограбили несколько магазинов. Молодые люди вынесли из них технику, кальян, продукты и другие товары более чем на 100 тысяч рублей. Об этом «360» рассказал источник в правоохранительных органах.

В первый магазин в деревне Никулино злоумышленники вломились в 03:30 18 июля. Они украли две колонки, кальян, табак и сигареты.

Примерно через 5–10 минут те же грабители проникли во вторую торговую точку, забрав дыню, ящик пива и шоколад.

Преступление зафиксировала камера видеонаблюдения. В кадр попали три молодых человека. В руках у них заметно похищенное.

По предварительным данным, сумма нанесенного ущерба превысила 100 тысяч рублей.