Подмосковье 08 декабря 2023, 12:30 Подмосковное управление безопасности напомнило жителям о телефоне доверия по фактам коррупции Unsplash

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Жителей Московской области призвали сообщать о фактах проявления коррупции по телефону доверия. Служба была запущена ГУФССП России для оперативного реагирования и предотвращения возможных преступлений.

В главном управлении региональной безопасности Подмосковья сообщили, что любой неравнодушный гражданин может направить свое обращение по адресу электронной почты: osb@r50.fssp.gov.ru или позвонить на горячую линию по номеру телефона: 8 (498) 569-08-70. Конфиденциальность каждого жителя Подмосковья гарантируется.

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Сообщить можно о готовящемся, совершенном или совершаемом преступлении коррупционной направленности, о конфликте интересов на службе, а также о фактах несоблюдения должностными лицами судебных запретов и ограничений.

Главное управление региональной безопасности Московской области

Кроме того, представители главного управления Федеральной службы судебных приставов по Московской области напомнили об ответственности за дачу взятки должностному лицу. Любой гражданин, который нарушит закон, должен понимать, что за этим последует неминуемое наказание.

Ранее губернатор Андрей Воробьев обозначил ключевые цели развития Московской области на ближайшее время.

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