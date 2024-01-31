Криминал 31 января 2024, 11:34 Боец джиу-джитсу проломил голову подростку в Москве СК возбудил дело после нападения бойца джиу-джитсу на подростка в Москве

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В Москве возбудили уголовное дело против мужчины, занимающегося джиу-джитсу, который несколько раз ударил подростка и проломил ему голову. Об этом сообщила в Telegram-канале пресс-служба столичного главка Следственного комитета.

По информации Telegram-канала Shot, 28 января на улице Домостроительная в районе Солнцево 38-летний спортсмен увидел, как 17-летний школьник бил по припаркованным автомобилям руками и ногами.

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Мужчина сделал ему замечание, однако подросток проигнорировал его. Спортсмен потерял самообладание и применил навыки боевого искусства. Он несколько раз ударил юношу по голове, в том числе ногой, после чего скрылся с места происшествия.

Одиннадцатиклассника экстренно доставили в больницу с серьезными травмами, включая открытую черепно-мозговую травму, ушиб мозга и перелом черепа.

Спустя сутки после происшествия подозреваемого мужчину задержали правоохранительные органы. Он признал вину и раскаялся в содеянном. Против него возбудили уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Тем временем подмосковный СК возбудил дело после сообщений об избиении девочки в Щелкове. Предположительно, на ребенка напали два подростка.