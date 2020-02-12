Пранкер разыграл припадок от коронавируса и испугал пассажиров метро. Адвокат увидел в этом плюсы

Жестокая шутка о коронавирусе в московском метро стоила свободы пранкеру Каромату Джаборову. После ареста молодого человека его адвокат Алексей Попов рассказал «360», что положительного было в этой акции.

Поступок Джаборова, по словам юриста, мог заставить жителей столицы задуматься о сохранении своего здоровья.

«Пускай это вызвало отрицательные эмоции. В метро больше людей в масках стало ездить. Может, есть и положительный эффект. <…> Кому-то не понравилось, но люди испугались, купили маски, витамины, может, стали пить», — заметил Попов, добавив, что в Китае вообще все ходят в масках.

Средства индивидуальной защиты он предложил раздавать или продавать в метро по 5-10 рублей, закупив оптом.

Правозащитник намерен обжаловать арест Джаборова. Апелляцию в Черемушкинский суд он подаст 13 февраля. Попов подчеркнул, что основным аргументом суда был тот факт, что Каромату якобы негде жить. Допросить подзащитного адвокату тоже не позволили.

Суд постановил оставить пранкера под стражей до 8 марта. Его обвинили в применении спецсредств, заподозрили в хулиганстве и массовых беспорядках. Вместе с друзьями Джаборов пошутил над пассажирами столичной подземки. Пока он сам изображал конвульсии, его приятель кричал и просил людей выйти из вагона.