Блогера Хованского привезли на заседание суда. Видео

Блогера Юрия Хованского привезли на заседание суда по делу о публичных призывах к терроризму. Ему изберут меру пресечения.

Хованскому уже предъявили обвинение по уголовной статье «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма». Ранее в Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга поступило ходатайство следствия о заключении его под стражу.

Утром силовики пришли в квартиру к Юрию Хованскому, который известен своими скандальными роликами на YouTube. На его канал подписаны почти 4,5 миллиона человек. 31-летнего блогера задержали, а жилье обыскали.

10 лет назад на стриме Хованский спел песню о событиях в Театральном центре на Дубровке 2002 года — тогда чеченские боевики захватили в заложники почти тысячу человек. В этой песне блогер восхвалял действия террористов.

Хованский сразу заявил, что был неправ, и объяснялся по этому вопросу с полицейскими. В прошлом году кто-то выложил в Сеть фрагмент песни.