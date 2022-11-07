Бизнесмена по делу о взрыве на Крымском мосту оставили в СИЗО | 360°

Криминал 07 ноября 2022, 14:32 Бизнесмена по делу о взрыве на Крымском мосту оставили в СИЗО Мосгорсуд оставил под арестом фигуранта дела о взрыве на Крымском мосту Олега Антипова РИА "Новости"

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Очередного фигуранта дела о взрыве на Крымском мосту оставили под стражей. Мосгорсуд признал законным арест Олега Антипова. Ранее в СИЗО отправили еще двух подозреваемых, сообщил ТАСС.

«Постановление суда первой инстанции об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей оставить без изменения, жалобу защиты — без удовлетворения», — объявил судья.

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По версии следствия, Олег Антипов прислал автомобиль для теракта. Бизнесмен не признал себя виновным. Он заявил, что искал автомобиль по обычной заявке и не знал о планах террористов.

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Мосгорсуд ранее оставил под арестом двух других фигурантов дела. RT сообщил, что Олег Антипов возглавлял компанию «ТЭК-34» — заказчика перевозки.

Фирма «Экстра» Александра Былина должна была получить груз. Дмитрий Тяжелых занимался интернет-продажей электронного оборудования. Их обвинили в совершении теракта группой лиц.

Крымский мост через Керченский пролив подорвали утром 8 октября. Взрывчатка находилась в грузовике. Загорелось семь топливных цистерн и частично обрушились два автомобильных пролета. Несколько человек погибли. Движение на обеих полосах автомобильной части сооружения восстановят в декабре.