Бизнесмена из 90-х Быкова отправили под домашний арест

Предпринимателю Анатолию Быкову, которого подозревают в нескольких преступлениях, изменили меру пресечения. Взятого под стражу в мае 2020 года бизнесмена поместили под домашний арест.

Решение принял суд Красноярска, сообщил ТАСС. Подсудимому ограничат определенные действия. В начале сентября Быкову предъявили окончательное обвинение в организации убийства, а потом заподозрили в причастности к еще одному преступлению.

В 1990-х годах бизнесмен стоял во главе совета директоров Красноярского алюминиевого завода, избирался в законодательное собрание края депутатом.

В мае 2020 года, напомнил сайт RT, СК обвинил Анатолия Быкова в организации двойного убийства, которое произошло в 1994-м. Двумя месяцами позже предпринимателю вменили руководство преступным сообществом, а в августе против него возбудили дело об организации убийства в 2004-м.

Тогда, как считает следствие, мужчина убедил знакомого расправиться с 38-летним жителем Красноярска Андреем Грабовским. Киллер расстрелял автомобиль с вице-президентом региональной федерации бокса, но довести дело до конца не сумел — Грабовскому удалось скрыться.