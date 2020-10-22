facebook_pixel
    22 октября 2020, 12:42

    Бизнесмена из 90-х Быкова отправили под домашний арест

    Александра Ломейко

    Предпринимателю Анатолию Быкову, которого подозревают в нескольких преступлениях, изменили меру пресечения. Взятого под стражу в мае 2020 года бизнесмена поместили под домашний арест.
    Бизнесмена из 90-х Быкова отправили под домашний арест

    Решение принял суд Красноярска, сообщил ТАСС. Подсудимому ограничат определенные действия. В начале сентября Быкову предъявили окончательное обвинение в организации убийства, а потом заподозрили в причастности к еще одному преступлению.

    В 1990-х годах бизнесмен стоял во главе совета директоров Красноярского алюминиевого завода, избирался в законодательное собрание края депутатом.

    В мае 2020 года, напомнил сайт RT, СК обвинил Анатолия Быкова в организации двойного убийства, которое произошло в 1994-м. Двумя месяцами позже предпринимателю вменили руководство преступным сообществом, а в августе против него возбудили дело об организации убийства в 2004-м.

    Тогда, как считает следствие, мужчина убедил знакомого расправиться с 38-летним жителем Красноярска Андреем Грабовским. Киллер расстрелял автомобиль с вице-президентом региональной федерации бокса, но довести дело до конца не сумел — Грабовскому удалось скрыться.