Криминал 27 декабря 2022, 16:40 Бесплатно возившему жителей Омска водителю маршрутки дали 9 лет за убийство Прокуратура: омскому водителю маршрутки дали 9 лет колонии за убийство из ревности РИА «Новости»

Читать 360tv в

Жителя Омской области Вадима Остапова по прозвищу Омский Мимино приговорили к девяти годам колонии за убийство. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Омской области.

В июле 2019 года на трассе 52-летний мужчина из изготовленного им обреза убил водителя такси. На преступление он пошел из-за ревности. Предположительно, его жена встречалась с жертвой. Свою вину мужчина не признал. Суд отправил его в колонию строгого режима на девять лет.

Реклама

«Кроме того, удовлетворен гражданский иск потерпевшей о взыскании компенсации морального вреда в сумме 1,2 миллиона рублей», — отметили в прокуратуре.

Реклама

Мужчина прославился в Сети благодаря тому, что возил людей из области в Омск бесплатно. Он вел блог на YouTube под названием «Омский Мимино» и успел принять участие в нескольких ток-шоу на федеральных каналах.

В Москве в квартире дома на Затонной улице нашли мертвую молодую девушку. Предварительно, на теле погибшей нашли следы насильственной смерти. Ей было около 23 лет. Девушку обнаружил ее отец, который вызвал на место происшествия полицию.