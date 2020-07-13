Беременную женщину убили и подожгли в ее собственной квартире в Омске

Все произошло поздно ночью в одном из многоквартирных домов в Омске.

«Соседи заметили пожар в квартире. Во время тушения было обнаружено тело 33-летней хозяйки с признаками насильственной смерти», — сообщили в ведомстве.

По данным следствия, мужчина поругался со своей сожительницей и ударил ее по голове металлической трубой. А когда понял, что она умерла, облил тело керосином и поджег.

Как сообщал областной телеканал, молодой человек часто находился на заработках в Москве, но ненадолго вернулся домой в Омск.

Подозреваемого задержали спустя несколько часов. Его собираются арестовать. Возбуждено уголовное дело. За убийство женщины, находящейся в состоянии беременности, мужчине грозит тюремное заключение, вплоть до пожизненного.

Ранее в Омске задержали мужчину, которого будут судить за убийство своего пасынка. По данным СК, он задушил мальчика за то, что тот сутулился и не хотел сидеть прямо.