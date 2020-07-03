Омича будут судить за убийство пасынка

По данным портала «Русская планета», в ведомстве уточнили, что мужчина «ударил мальчика ремнем, а затем, схватив мальчика руками за ворот рубашки и за пояс, поднял и стал трясти». После он бросил ребенка на диван. В результате он погиб от удушья.

Мужчина объяснил, что таким образом пытался наказать пасынка за то, что тот сутулил спину. Выяснилось, что подозреваемый уже был судим ранее.