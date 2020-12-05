Беременную москвичку, выбросившую младенца из окна, арестовали

Беременную москвичку, которая, предположительно, выкинула с 13-го этажа ребенка своей подруги, арестовали на два месяца. Она будет находиться в СИЗО два месяца, до 4 февраля. Об этом сообщили в пресс-службе Щербинского районного суда.

Дарья Шавелкина пришла к подруге за детскими вещами. Сама она находится на седьмом месяце беременности. По данным следствия, по неизвестной причине она зашла в ванную комнату, где спал двухмесячный ребенок, схватила его и выбросила с 13-го этажа.

Следователям 30-летняя женщина не смогла объяснить мотив своего поступка. Известно, что Дарья страдает полиморфным психопатическим расстройством.

В отношении нее возбуждено уголовное дело по статье «Убийство малолетнего ребенка». Ей грозит до 20 лет лишения свободы.