Пропавшую в Германии россиянку Екатерину Бауманн обнаружили мертвой

Россиянку Екатерину Бауманн, которая пропала в Германии, нашли мертвой. Информацию об этом «360» подтвердил координатор поисков Роман.

«Ситуация такая, что 1 марта тело было обнаружено в чемодане», — сказал он. Чемодан обнаружили на берегу реки Везер рядом с отелем Sail City. В полиции заявили, что погибшая женщина — это Екатерина Бауманн.

После этого волонтеры довели эту информацию до общественности. Сейчас, по словам Романа, предпринимается все возможное, чтобы дочь Бауманн осталась со своими родственниками со стороны погибшей матери.

По ходатайству прокуратуры города муж убитой женщины Вальтер Бауманн арестован. Пока он находится в статусе подозреваемого, добавил волонтер.

Об исчезновении Екатерины Бауманн сообщила ее мать Светлана Болгова. По ее словам, дочь перестала выходить на связь с начала февраля. Муж Екатерины заявил, что она просто ушла из дома и никого ни о чем не предупредила.