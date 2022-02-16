Родные уже более 10 дней ищут 32-летнюю россиянку Екатерину Бауманн, которая пропала в Германии. Под подозрением оказался ее супруг-немец, который подал заявление в полицию только через несколько дней после исчезновения жены.

Она живет в городе Бремерхафен. По словам ее матери — Светланы Болговой, дочь перестала выходить на связь 4 февраля.

«9 февраля я не смогла дозвониться дочери, телефон был выключен впервые за все 10 лет ее проживания в Германии. Связаться с зятем и его родителями мне не удалось, никто не ответил на мои звонки, хотя у нас были хорошие отношения, ранее мы регулярно общались», — рассказала Болгова.

Через некоторое время после этого муж Екатерины все-таки связался с ее матерью и рассказал, что его жена несколько дней назад ночью ушла из дома, не предупредив его.

При этом зять россиянки не смог сказать, в чем ушла его супруга, были ли у нее документы и телефон. Он предположил, что у Бауманн могли закончиться деньги на телефоне, но в Германии только сам владелец номера имеет право пополнить свой счет. Сам Бауманн только 9 февраля обратился в полицию.

«Только после подачи 10 февраля мною из России через адвоката заявления об исчезновении Екатерины вечером полиция Бремерхавена начала предпринимать первые активные действия по ее розыску», — добавила Болгова.

По ее словам, еще 9 февраля она направила письма в МИД и российское консульство Германии с просьбой помочь найти дочь. Женщина утверждает, что лишь 14 февраля получила ответ.

Консульство РФ в Германии на своей странице в Facebook опубликовало информацию об исчезновении Бауманн. Там заявили, что полиция Бремерхафена ведет поиски россиянки.

Также в консульстве опровергли заявления Светланы Болговой о том, что медлили с помощью в поиске ее дочери.

«Российские дипломаты подключились сразу, с того самого момента, как обращение поступило по электронной почте в Генконсульство России в Гамбурге (9 февраля)», — сообщили в ведомстве.

В группе «Наша Германия» в соцсети «ВКонтакте» также размещено сообщение о пропаже женщины. В материале говорится о том, что муж и свекровь могут быть замешаны в исчезновении россиянки.

«Так, например, ранее были отобраны документы Кати и ее дочери (спрятаны у свекрови), и лишь через адвоката Катя смогла буквально выбить их обратно», — говорится в сообщении.

Екатерина Бауманн вышла замуж и переехала в Германию в 2010 году. Спустя шесть лет в семье родилась дочь Виктория. Мать Бауманн утверждает, что последние два года отношения в семье стали напряженными, супруги с 2020 года находились в бракоразводном процессе.

