Криминал 28 февраля 2024, 23:27 Бастрыкин затребовал доклад о расследовании гибели девушки в Самаре СК: Бастрыкину доложат о расследовании смерти 16-летней девушки в Самаре РИА «Новости»

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Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин запросил у самарского следкома доклад о расследовании обстоятельств гибели 16-летней девушки в Самаре. Об этом сообщил в своем Telegram-канале информационный центр ведомства.

Бабушка погибшей обратилась в приемную председателя СК с просьбой о помощи в установлении обстоятельств смерти ее внучки. Девушка пропала без вести в Самаре в этом месяце. Спустя несколько дней ее тело нашли на острове Проран.

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«Заявительница указывает на неполноту расследования и предполагает, что она была убита», — сообщили в ведомстве.

Региональный СК возбудил уголовное дело, которое поставили на контроль в центральном аппарате ведомства. Бастрыкин затребовал доклад о промежуточных результатах расследования, а также о принятых решениях.

Ранее глава СК России поручил возбудить уголовное дело о дискредитации российской армии в отношении московского педиатра, которая посмеялась над ребенком, тоскующим по отцу. Последний погиб в зоне специальной военной операции.