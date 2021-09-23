Глава СК Бастрыкин приехал на место массовой стрельбы в Перми

Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин вместе со следователями приехал в Пермский госуниверситет (ПГНИУ), где была совершена стрельба в понедельник, 20 сентября. Об этом сообщила пресс-служба СК РФ.

Бастрыкин пообщался с некоторыми соnрудниками Пермского госуниверситета, в том числе с комендантом одного из корпусов. Женщина рассказала, что сразу же начала оказывать помощь тем, по кому стрелял злоумышленник.

Во время рабочей поездки главе Следственного комитета доложили о ходе расследования преступления. В настоящее время около 50 человек занимаются этим делом. В состав группы вошли наиболее опытные следователи ГСУ СК России, криминалисты Главного управления криминалистики СК России, а также представители судебно-экспертного центра СК России.

Бастрыкин дал некоторые указания по дальнейшему расследованию. Он также напомнил об усилении мер безопасности в учебных заведениях. В завершение встречи глава СК вручил знак отличия «За службу закону» инспектору ДПС Константину Калинину, который обезвредил стрелявшего.