Криминал 31 марта 2024, 18:50 Бастрыкин проверил работу следователей на месте теракта в «Крокусе»

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Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин проверил работу следователей, криминалистов и экспертов на месте теракта в «Крокус Сити Холле». Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Также глава СК проверил проведение следственных действий с посетителями «Крокуса». Бастрыкину доложили о продолжении процесса признания их потерпевшими и выдачи вещей и транспортных средств.

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«Посетители „Крокус Сити Холла“, а также другие неравнодушные граждане, выполняя свой гражданский долг, обращаются в ведомство, сообщая важную информацию», — указали в СК.

Следователи изучают эти данные для установления детальной картины трагедии 22 марта.