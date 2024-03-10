10 марта 2024, 21:40
Бастрыкин потребовал доклад по делу о стрельбе в Люберцах
Бастрыкин поручил представить доклад о стрельбе в кафе в Люберцах
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил представить доклад об инциденте со стрельбой в кафе в Люберцах. Об этом сообщил Telegram-канале ведомства.
Соответствующее поручение направили руководителю Главного следственного управления Следственного комитета РФ по Московской области Александру Старикову. Его исполнение поставили на контроль в центральном аппарате СК РФ.
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После стрельбы в кафе на Комсомольском проспекте в подмосковном городе в больнице оказались пять человек. Инцидент произошел утром 9 марта. В ходе конфликта неизвестные открыли огонь по оппонентам и скрылись. Полицейские разыскивают злоумышленников. О состоянии пострадавших не сообщалось.
Люберцы
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