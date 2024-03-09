Происшествия 09 марта 2024, 16:46 Пять человек пострадали во время стрельбы в кафе в Люберцах МВД: в Люберцах после стрельбы в кафе пять человек госпитализировали

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После стрельбы в кафе на Комсомольском проспекте в Люберцах в больницу попали пять человек. В пресс-службе ГУ МВД России по Московской области сообщили о возбуждении уголовного дела по статье «Хулиганство».

Потасовка произошла под утро 9 марта. В разгар конфликта неизвестные открыли огонь по своим оппонентам и скрылись.

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«Произвели несколько выстрелов в своих оппонентов из предметов, конструктивно схожих с оружием», — передали в министерстве.

Сейчас полицейские разыскивают злоумышленников. О состоянии пострадавших пока ничего неизвестно.

Ранее в Барнауле хулиганы обстреляли машину с тремя детьми. Владелица поврежденного авто рассказала, что из пневматического или травматического оружия злоумышленники открыли огонь, когда машина остановилась перед поворотом. Полицейские организовали проверку.