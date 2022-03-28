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    28 марта 2022, 18:12

    Украинские националисты зарезали пленного россиянина в подъезде жилого дома

    Журналист Александр Коц подтвердил убийство пленного россиянина украинскими боевиками

    Анатолий Минкин

    В социальных сетях и Telegram-каналах распространилось видео, снятое в подъезде жилого дома. На кадрах украинский националист сначала избивает, а потом наносит несколько ударов ножом неизвестному мужчине, который громко кричит. После расправы боевик выкрикивает лозунг украинских националистов.

    Подлинность съемки подтвердил военный корреспондент сайта kp.ru Александр Коц.

    Украинские националисты зарезали пленного россиянина в подъезде жилого дома | Изображение 1Источник фото: t.me/bbbreaking18

    В первом сообщении журналист сообщил, что погибшего заподозрили в сотрудничестве с Россией. В качестве наказания украинские националисты решили сначала пытать свою жертву, а потом медленно резать, пока он не умрет.

    Украинские националисты зарезали пленного россиянина в подъезде жилого дома | Изображение 2Источник фото: t.me/Russkyship

    «Очередное видеосвидетельство зверства тербатов. Человек на лестничной клетке садистски орудует ножом, медленно убивая человека, которого заподозрили в сотрудничестве с Россией. Жуткие кадры», — написал Коц.

    После военный корреспондент уточнил, что от рук украинских националистов пострадал российский военнопленный. В руки боевиков его передали бойцы ВСУ.