Украинские националисты зарезали пленного россиянина в подъезде жилого дома

В социальных сетях и Telegram-каналах распространилось видео, снятое в подъезде жилого дома. На кадрах украинский националист сначала избивает, а потом наносит несколько ударов ножом неизвестному мужчине, который громко кричит. После расправы боевик выкрикивает лозунг украинских националистов.

Подлинность съемки подтвердил военный корреспондент сайта kp.ru Александр Коц.

Источник фото: t.me/bbbreaking18

В первом сообщении журналист сообщил, что погибшего заподозрили в сотрудничестве с Россией. В качестве наказания украинские националисты решили сначала пытать свою жертву, а потом медленно резать, пока он не умрет.

Источник фото: t.me/Russkyship

«Очередное видеосвидетельство зверства тербатов. Человек на лестничной клетке садистски орудует ножом, медленно убивая человека, которого заподозрили в сотрудничестве с Россией. Жуткие кадры», — написал Коц.

После военный корреспондент уточнил, что от рук украинских националистов пострадал российский военнопленный. В руки боевиков его передали бойцы ВСУ.