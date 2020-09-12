Бастрыкин настоял на возбуждении уголовного дела против судьи Добрыниной
Добрынину подозревают в получении взятки в размере 20 миллионов рублей, причем в СМИ разнятся суммы, кто-то говорит и о 25 миллионах. Федеральный судья потребовала эти деньги у жены местного бизнесмена Владимира Зубкова, который сейчас находится в СИЗО. Взятка должна была помочь в освобождении заключенного.
Предполагается, что сначала супруга Зубкова отдала Добрыниной 15 миллионов рублей, но судья попросила еще. Тогда женщина обратилась в ФСБ. Она встретилась с Добрыниной и передала ей деньги под контролем силовиков. Судью взяли с поличным.
О задержании Добрыниной стало известно в начале августа. Передача взятки проходила в московском ресторане.
Сообщение о рассмотрении дела Добрыниной членами ВККС появилось на сайте коллегии. Уточняется, что заседание состоится 23 сентября.