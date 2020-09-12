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    12 сентября 2020, 06:54

    Бастрыкин настоял на возбуждении уголовного дела против судьи Добрыниной

    Ксения Басырова

    Александр Бастрыкин отправил представление о возбуждении уголовного дела в отношении председателя Дзержинского районного суда Волгограда Юлии Добрыниной. Его рассмотрят члены Высшей квалификационной коллегии судей (ВККС).

    Добрынину подозревают в получении взятки в размере 20 миллионов рублей, причем в СМИ разнятся суммы, кто-то говорит и о 25 миллионах. Федеральный судья потребовала эти деньги у жены местного бизнесмена Владимира Зубкова, который сейчас находится в СИЗО. Взятка должна была помочь в освобождении заключенного.

    Предполагается, что сначала супруга Зубкова отдала Добрыниной 15 миллионов рублей, но судья попросила еще. Тогда женщина обратилась в ФСБ. Она встретилась с Добрыниной и передала ей деньги под контролем силовиков. Судью взяли с поличным.

    О задержании Добрыниной стало известно в начале августа. Передача взятки проходила в московском ресторане.

    Сообщение о рассмотрении дела Добрыниной членами ВККС появилось на сайте коллегии. Уточняется, что заседание состоится 23 сентября.

    Новости SMI.FM