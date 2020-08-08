СМИ: председатель районного суда Волгограда попался с поличным на взятке

Силовики задержали председателя районного суда Волгограда Юлию Добрынину в московском ресторане в момент передачи взятки. Она тянула деньги за освобождение волгоградского бизнесмена Владимира Зубкова из его жены, которая и сообщила об этом в ФСБ.

«За свои услуги она попросила 20 миллионов рублей, которые ей отдала супруга бизнесмена. Позднее судья убедила принести ей еще пять миллионов рублей, из которых были переданы только 2,5 миллиона рублей», — приводит ТАСС слова источника в правоохранительных органах.

Жена Зубкова обратилась в ФСБ и и под контролем силовиков передала их Добрыниной в одном из Ресторанов Москвы. Судью задержали с поличным. Ранее Владимира Зубкова арестовали в Москве по делу о поджоге дома губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова.

Дом главы региона в селе Латошинка Волгоградской области облили горючей жидкостью подожгли в ноябре 2016 года. Была глубокая ночь: Бочаров и члены его семьи в то время спали. В результате происшествия никто не погиб и не пострадал.