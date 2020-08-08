СМИ: председатель районного суда Волгограда попался с поличным на взятке
«За свои услуги она попросила 20 миллионов рублей, которые ей отдала супруга бизнесмена. Позднее судья убедила принести ей еще пять миллионов рублей, из которых были переданы только 2,5 миллиона рублей», — приводит ТАСС слова источника в правоохранительных органах.
Жена Зубкова обратилась в ФСБ и и под контролем силовиков передала их Добрыниной в одном из Ресторанов Москвы. Судью задержали с поличным. Ранее Владимира Зубкова арестовали в Москве по делу о поджоге дома губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова.
Дом главы региона в селе Латошинка Волгоградской области облили горючей жидкостью подожгли в ноябре 2016 года. Была глубокая ночь: Бочаров и члены его семьи в то время спали. В результате происшествия никто не погиб и не пострадал.