Криминал 23 июня 2023, 08:21 Барнаульским маньяком оказался местный депутат — СМИ Baza: экс-замглавы Калмановского района Алтая сознался в убийстве 5 девушек в 2000 году РИА «Новости»

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Алтайские правоохранители задержали нового подозреваемого в убийстве пяти абитуриенток в 2000 году, которого прозвали барнаульским маньяком. В преступлениях сознался бывший заместитель главы администрации Калмановского района, сообщил Telegram-канал Baza.

Убийства пяти девушек случились летом 2000 года. Они собирались встретиться с человеком, который обещал помочь с поступлением в Алтайский государственный технический университет, приходили в вуз, а потом пропадали. Их тела нашли через год под Барнаулом. Убийцу прозвали барнаульским маньяком.

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Сначала, по информации канала, задержали другого мужчину. Прямых доказательств виновности 45-летнего подозреваемого не нашли. Он пытался совершить самоубийство в камере, затем выпрыгнул из окна во время следственного эксперимента.

Прошло около 20 лет, и в мае 2023 года полиция задержала нового подозреваемого — бывшего заместителя главы администрации Калмановского района. Он уволился в марте, а в момент убийства работал ветеринаром. Мужчину схватили по другому делу — об убийстве девушки в 1989 году — но на допросе он взял на себя вину за смерть пяти абитуриенток.

В соцсетях появилась информация о появлении маньяка в Ивановской области — он якобы убил четверых. МВД России опровергло слухи.