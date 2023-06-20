Эксклюзив 20 июня 2023, 18:18 Сообщения о серийном маньяке в Ивановской области оказались фейком МВД опровергло вброс о маньяке, убившем четверых человек в Ивановской области Freepik

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В социальных сетях и мессенджерах появились сообщения о том, что в Ивановской области якобы орудует серийный маньяк, который уже убил четверых человек. В действительности эта информация не соответствует действительности.

Фейк

Согласно данным, которые тиражируют в соцсетях, в регионе якобы убили двух девушек и мужчину. По другой информации, жертвами серийного маньяка стали четыре человека. Никаких комментариев правоохранителей при этом нет.

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«Но просто так пускать слухи вряд ли кто будет, да и всех нашли в том же лесу, задушенных», — утверждает автор сообщения.

Правда

Правоохранители не подтвердили фейковую рассылку. Управление МВД России по Ивановской области в своих официальных сетях выпустило опровержение этой информации.

«По поводу вот этого анонимного математика, суммирующего несуществующие факты. <…> Информация из цитаты не соответствует действительности», — уточнили в ведомстве.

В полиции подчеркнули, что в регионе действительно зарегистрировали одну криминальную смерть жительницы города Шуи. Следователи работают над раскрытием этого преступления.

Таким образом, информация о том, что в Ивановской области орудует серийный маньяк, недостоверна. Полиция региона опровергла эту информацию.

Этот материал создан для платформы — агрегатора инструментов для борьбы с фейками «Лапша Медиа». «360» стал фактчекером площадки по противодействию фейковым новостям.