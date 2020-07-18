Банду телефонных мошенников раскрыли в московском СИЗО

Заключенные давали взятки сотрудникам СИЗО, чтобы беспрепятственно проносить на территорию устройства для звонков. Против охранников исправительного учреждения составили уголовное дело о превышении полномочий, вымогательстве и получении взятки в особо крупном размере. Всего за время действия нелегального кол-центра они получили от заключенных более пяти миллионов рублей.

В камерах были специальные тайники для хранения микрофонов, беспроводных гарнитур и телефонов. Заключенные выдолбили углубления в мебели и стенах ложками, передает «Комсомольская правда».

На покупку техники мошенники потратили более семи миллионов рублей. Такие данные удалось найти в документах, которые заключенные пытались уничтожить, но плохо работающая канализация не позвонила им этого сделать.

Ранее стало известно, что от имени российского футболиста Сергея Давыдова мошенники собирали деньги на лечение его сестры, якобы больной коронавирусом. Сам спортсмен узнал о сборе денег от своих друзей.