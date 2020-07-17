Мошенники собирали деньги от имени российского футболиста

Мошенники от имени российского футболиста Сергея Давыдова стали писать его друзьям. Злоумышленники собирали деньги на лечение от СОVID-19 несуществующей сестры спортсмена. Об этом «360» рассказал сам футболист.

Сам спортсмен узнал об этом от своих друзей.

«Мне просто звонили и переписку скинули. Но очень много было звонков, я в шоке», — рассказал Давыдов.

Он отметил, что не знает кто из его окружения попался на уловку хакеров. Добавив, что злоумышленники действовали очень правдоподобно.

«Неприятность такая большая. Общались так, как будто это я говорил. Моими словами, знали кого как зову, к кому я как обращаюсь», — пояснил футболист.

Давыдов пояснил, что номер телефона, которого с мошенники присылали сообщения зарегистрирован в Северной Осетии. Выяснить, кто за этим стоит, навряд ли получится.

На днях хакерской атаке подверглись Twitter-аккаунты богатейших людей. Речь идет о страницах основателя SpaceX Илона Маска, создателя Microsoft Билла Гейтса и главы Binance Чанпэн Чжао. Хакеры с их страниц размещали посты, в которых обещали удвоить перечисленные биткоины.