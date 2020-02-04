Банду мошенников задержали в России. Они наворовали машин на 100 млн рублей

Полицейские накрыли автомобильных мошенников, которые более двух лет обманывали людей. Они забирали у них машины под предлогом продажи, а на самом деле воровали их.

Пострадавшими оказались более 300 человек из Москвы, Орла, Белгорода и Курска. Общий ущерб от деятельности аферистов составил свыше 100 миллионов рублей, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Мошенники начали свой «бизнес» в 2017 году. Они регистрировали несколько юридических лиц и арендовали помещения, в которых якобы открывали автосалоны. К ним приходили люди, желавшие продать свои машины. Преступники брались за дело, обещая результат в кратчайшие сроки и на выгодных условиях. Естественно, ничего этого они делать не собирались.

«В итоге автовладельцы лишались транспортных средств и оставались без денег», — отметила Волк.

Возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Шесть человек арестовали. Еще два их сообщника объявлены в розыск.

Ранее стало известно, что россияне стали чаще брать машины в кредит. За 2019 год сограждане взяли чуть больше 947 тысяч кредитов на покупку автомобилей.