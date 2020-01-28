Россияне побили рекорд по получению автокредитов

За 12 месяцев прошлого года россияне взяли чуть больше 947 тысяч кредитов для приобретения новых машин и машин с пробегом. Подобных показателей авторынок страны не видел уже шесть лет. По данным аналитического агентства «Автостат» и Национального бюро кредитных историй (НБКИ), суммарный объем кредитов на автомобили составил 746,45 миллиарда рублей. Это на 18,9% больше, чем раньше. Россияне стали брать у банков взаймы для приобретения автомобилей на 11,9% чаще. В среднем сумма автокредита составила почти 788 тысяч рублей.

В 2019 году россияне купили 1,59 миллиона новых автомобилей. Это на 2,5%, чем годом раньше. Эксперты заметили и сокращение рынка подержанных авто на 0,4%. По словам исполнительного директора «Автостата» Сергея Удалова, эти цифры могли бы быть гораздо больше, если бы не государственная программа льготного кредитования «Семейный автомобиль» и «Первый автомобиль». Они стали функционировать с 1 марта 2019 года. С 1 июля финансирование госпрограмм увеличилось.

Руководитель рейтинговой службы Национального рейтингового агентства (НРА) Сергей Гришунин отметил, что кроме государственных субсидий на рост автокредитования повлияла «подпитка» продаж на вторичном рынке, где реализуются более дешевые из-за срока эксплуатации автомобили. Кроме того, увеличение количества кредитов на покупку автомобиля и одновременный спад продаж можно объяснить сокращением доходов граждан. Так считает младший директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Екатерина Щурихина.