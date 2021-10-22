Азербайджанца в Москве арестовали за незаконное хранение оружия

Чертановский районный суд Москвы избрал меру пресечения для гражданина Азербайджана Махаррамли Дуньямана Эльмана Оглы. Его обвиняют в незаконном приобретении, хранении или перевозке огнестрельного оружия.

Пока азербайджанца арестовали на 30 суток — до 15 ноября текущего года. Защита обвиняемого просила о более мягкой мере пресечения, но ходатайство осталось без удовлетворения. Об этом сообщили в пресс-службе Чертановского районного суда города Москвы.

В Петербурге недавно задержали мужчину, который ранее уже был судим по той же статье. Он устроил стрельбу во время драки в Приморском районе — три раза выстрелил в сторону 21-летнего парня.

По данным СМИ, все произошло из-за бытового конфликта. К мужчине подошел незнакомец в черной одежде и сделал замечание, что тот якобы ломает деревья во время своей прогулки с собакой. Завязалась перепалка, во время которой собачник получил два огнестрельных ранения, в живот и ягодицу. Теперь решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Известно, что подозреваемого раньше судили и за насилие в отношении представителя власти.