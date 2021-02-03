Автобус ритуальной службы и снегоуборочная машина столкнулись в Башкирии

Микроавтобус ритуальной службы и снегоуборщик столкнулись днем 2 февраля в Башкирии. Авария произошла на 39-м километре трассы Уфа — Оренбург в Кармаскалинском районе.

Как сообщил Regnum со ссылкой на пресс-службу ГИБДД, дорогу не поделили «Фиат Дукато» и спецмашина на базе КамАЗа. По предварительным данным, ритуальный микроавтобус ехал прямо по правой полосе, а водитель грузовика выполнял правый поворот с крайнего левого ряда.

Травмы получил водитель «Фиата», он обратился к врачам за помощью, двое его пассажиров, к счастью, не пострадали. ДТП произошло на 39 километре автотрассы Уфа — Оренбург.

На данный момент специалисты выясняют все детали и обстоятельства произошедшего инцидента.