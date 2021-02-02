Смертельное ДТП с участием грузовика случилось под Вологдой

По предварительным данным, столкновение случилось по вине водителя грузовика. Водитель нарушил ПДД, что и привело к происшествию.

В результате погибли водитель второй машины и его жена. Их шестилетний ребенок попал в больницу. Уточняются обстоятельства произошедшего инцидента.