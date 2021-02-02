02 февраля 2021, 19:52
Смертельное ДТП с участием грузовика случилось под Вологдой
Грузовик и легковая машина столкнулись под Вологдой. Погибли два человека. Об этом сообщило РИА ФАН со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
По предварительным данным, столкновение случилось по вине водителя грузовика. Водитель нарушил ПДД, что и привело к происшествию.
В результате погибли водитель второй машины и его жена. Их шестилетний ребенок попал в больницу. Уточняются обстоятельства произошедшего инцидента.