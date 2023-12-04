Криминал 04 декабря 2023, 14:48 Арестованный экс-министр Абызов заплатил 20 млрд рублей по иску Генпрокуратуры Адвокат Кузнецов: Абызов заплатил 20 млрд рублей по иску Генпрокуратуры РИА «Новости»

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Находящийся в следственном изоляторе по делу о крупном мошенничестве и создании преступного сообщества бывший министр Открытого правительства России Михаил Абызов выплатил 20 миллиардов рублей по иску Генеральной прокуратуры. Как сообщило РИА «Новости», с таким заявлением на заседании Преображенского суда Москвы выступил представляющий интересы бывшего чиновника адвокат Анатолий Кузнецов.

В своем выступлении защитник отметил, что деньги бывший министр взял из собственных средств.

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«Абызов выплатил из своих средств 20 миллиардов рублей по иску Генпрокуратуры», — заявил Кузнецов.

Бывшего министра Открытого правительства Михаила Абызова задержали в марте 2019 года. Следователи предъявили ему обвинение в мошенничестве и организации преступного сообщества.

В материалах дела говорится, что экс-чиновник через фиктивные сделки похитил четыре миллиарда рублей у «Сибирской энергетической компании» и компании «Региональные электрические сети». Все средства Абызов вместе с сообщниками вывел за границу. Своей вины бывший министр Открытого правительства не признал.

В начале этого года Росимущество начало распродажу арестованных активов экс-министра Абызова. Первыми на торги выставили ценные бумаги, которые ранее принадлежали бывшему чиновнику. Но пока неизвестна судьба двух вилл в Италии, которыми бывший министр владеет через сеть компаний.