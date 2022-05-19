Арестованный «айдаровец» сознался в подрыве моста в ЛНР

Замкомандира одного из подразделений украинского батальона «Айдар»* Денис Мурыга, задержанный в Ростовской области, сознался в причастности к подрыву моста в Лисичанске в 2015 году. Об этом он заявил на допросе, видео с которого опубликовало РИА «Новости».

Националист сознался, что в марте 2015 года участвовал в подрыве моста в ЛНР, действуя по указанию командира роты огневой поддержки Игоря Радченко с позывным Рубеж.

«Я участвовал в спецоперации по подрыву моста „айдаровцами“*, в результате которого погибли часовые Народной милиции ЛНР», — сказал Мурыга.

Суд в Ростове-на-Дону 19 мая отправил Мурыгу под арест до 16 июля. Замкомбат «Айдара»* проходит по статье об участии в незаконном вооруженном формировании. Ему грозит до 15 лет.

На допросе Мурыга заявил, что является уроженцем Алушты, в 2015 году присоединился к нацбатальону, проходил подготовку в лагере в селе Верхние Гаи подо Львовом, где его обеспечили военной формой, оружием и боеприпасами. По данным ТАСС, Мурыга примкнул к «Айдару»*, когда находился в Киеве.

Ранее сообщалось, что Мурыгу задержали, когда он пытался въехать в Россию под видом беженца.

* «Айдар» — экстремистский украинский националистический батальон, запрещенный в России.