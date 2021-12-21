Убившего жену и тещу мужчину арестовали в Москве

Нагатинский районный суд Москвы отправил под стражу подозреваемого в двойном убийстве. Мужчину задержали после расправы над женой и тещей.

«Нагатинский районный суд Москвы рассмотрел ходатайство следователя Нагатинского межрайонного следственного отдела следственного управления по ЮАО ГСУ СК РФ по Москве об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Бар-Гнара Игоря Владимировича», — сообщила пресс-секретарь суда Фидан Гасанова.

Она уточнила, что мужчину обвиняют по статье убийство двух и более лиц. Задержанного отправили под стражу до 19 февраля 2022 года.

«Дополнительно сообщаю, что обвиняемый и его защитник не возражали против заявленного ходатайства следователя», — уточнила Гасанова.

Тела убитых женщин 1936 и 1972 годов рождения нашли вечером 19 декабря в одной из квартир на Каширском шоссе. Предварительно следователи выяснили, что расправа могла произойти во время бытовой ссоры. Мужчина убил свою жену и тещу, а затем уехал на автомобиле ВАЗ. Правоохранителям удалось быстро найти подозреваемого.