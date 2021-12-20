СК рассказал о расследовании двойного убийства в квартире на Каширском шоссе

Подозреваемого в убийстве двух женщин в квартире на Каширском шоссе в ближайшее время доставят в подразделение московского ГСУ СК РФ для проведения следственных действий. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Сейчас следователи и криминалисты продолжают работать на месте происшествия. В рамках дела об убийстве двух лиц назначены необходимые судебные экспертизы.

Тела убитых женщин 1936 и 1972 годов рождения нашли вечером 19 декабря. У обеих выявили многочисленные повреждения в области головы. Подозреваемого в их убийстве быстро задержали. Им оказался мужчина 1969 года рождения.

По предварительным данным, убийство могло произойти во время бытовой ссоры между мужчиной, его женой и тещей. С места преступления подозреваемый сбежал на автомобиле ВАЗ.

По данным Telegram-канала Mash, всего в семье было пятеро детей. Супруги часто ссорились и хотели развестись. Их старшая дочь недавно сама родила ребенка.