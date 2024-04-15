Криминал 15 апреля 2024, 10:22 Апелляционный суд повторно утвердил приговор сбежавшим с СВО калининградцам «Коммерсант»: суд оставил в силе приговор за дезертирство калининградцев РИА «Новости»

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Второй Западный окружной военный суд утвердил приговор, вынесенный восьми мобилизованным калининградцам, которые сбежали из зоны спецоперации. Об этом сообщил «Коммерсант».

Сторона защиты в апелляции отмечала, что суд не учитывал смягчающее обстоятельство: фигуранты дела сами явились с повинной после побега из зоны СВО. Адвокаты также запросили более мягкое наказание для двух мужчин, которые не оставляли оружие на месте службы.

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Суд признал вынесенный ранее приговор законным и обоснованным. За самовольное оставление службы в ЛНР обвиняемые получили от шести до семи лет колонии строгого режима.

Ранее депутат Госдумы от Свердловской области Максим Иванов рассказал, что одного раненого ветерана СВО по ошибке признали дезертиром. Боец около года находится в коме в госпитале Ленинградской области. После разбирательств надзорное ведомство добилось снятия с военного статуса дезертира и на счет бойца перевели положенные ему выплаты.