Апатитских подростков признали подозреваемыми в деле о потасовке с полицейскими

«В качестве подозреваемых проходят четверо подростков, всем им по 16 лет. Они допрошены, в отношении них избрана такая мера, как присмотр над несовершеннолетними подозреваемыми», — приводит агентство слова собеседника.

Подростков после инцидента доставили в отделение полиции, но задерживать в силу возраста не стали. Статус потерпевшего пока получил один сотрудник правоохранительных органов. В ведомстве не исключили, что после судебно-медицинской экспертизы потерпевшим могут признать и получившего травмы стажера.

По факту драки возбудили уголовное дело, а председатель СК РФ Александр Бастрыкин взял его на контроль. Инцидент произошел вечером 20 декабря 2019 года в Апатитах. Несколько подростков напали на двух сотрудников полиции при исполнении возле ДК на улице Ленина.