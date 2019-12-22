Бастрыкин взял на контроль дело о нападении подростков на полицейских

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил сотрудникам центрального аппарата ведомства взять на контроль уголовное дело, которое было возбуждено после нападения подростков на сотрудников полиции в Апатитах. Школьникам грозит уголовное наказание.

Информация об этом появилась на сайте СК РФ. В Следственном комитете по региону эти сведения «360» подтвердили.

Нападение на правоохранителей произошло вечером 20 декабря 2019 года. Группа подростков нанесла телесные повреждения двоим сотрудникам полиции, которые в этот момент осуществляли охрану общественного порядка. Пострадавших осмотрели врачи, а затем назначили судебно-медицинскую экспертизу, которая позволит определить степень тяжести полученных травм.

Личности подростков, которые напали на полицейских, установили — все они оказались несовершеннолетними. Их уже допросили. Сейчас следствие ведет сбор характеристик на каждого подозреваемого, а также выясняет все обстоятельства и мотивы произошедшего. Против нападавших возбудили уголовное дело по статье «Применение насилия, не опасного для жизни и здоровья, в отношении представителей власти в связи с исполнением ими своих должностных обязанностей».