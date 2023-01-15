Криминал 15 января 2023, 17:32 Ангарский маньяк рассказал о новых преступлениях Ангарский маньяк признался следователям в совершении новых преступлений Пресс-служба Следственного комитета

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Отбывающий два пожизненных срока за убийства 80 человек ангарский маньяк Михаил Попков рассказал сотрудникам СК о новых преступлениях, рассказали РИА «Новости» представители ведомства по Иркутской области. Правоохранители организовали проверку.

«Он написал новые явки с повинной, информация проверяется следователями СК», — уточнил собеседник агентства.

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Михаил Попков отбывает наказание за 80 убийств, совершенных в Иркутской области в период с 1992 по 2010 год, причем до 1998-го он состоял на службе в органах внутренних дел. Чаще всего маньяк промышлял в Ангарске, за что и получил прозвище. Задержать его удалось в 2012-м, следователи доказали его виновность. В 2021 году он признался в новых убийствах. Суд рассмотрел его показания и добавил ему еще почти 10 лет тюрьмы к его двум пожизненным срокам.

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В разговоре с журналистами осужденный признался, что хочет отправиться на военную службу в зону спецоперации. По его словам, в этом его останавливают сильные морозы — Попков добавил, что не хочет служить в январские холода.