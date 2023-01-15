Общество 15 января 2023, 11:59 Ангарский маньяк захотел в армию Лишивший жизни 80 человек ангарский маньяк захотел отправиться в зону СВО

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Приговоренный к пожизненному заключению Михаил Попков заявил, что если бы не морозы, то не задумываясь согласился бы участвовать в спецоперации. Об этом он рассказал «Вести Иркутск».

«Если я скажу, что у меня есть такое желание, это не совсем искренне будет. А если реально исходить, объективно, честно, протянуть бы еще январь — февраль, самые морозы. Для меня морозы — хуже. Я бы, может даже, не задумываясь согласился», — сказал он.

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Михаил Попков совершил 80 доказанных убийств в Иркутской области, в основном в Ангарске и его окрестностях, из-за чего получил прозвище «ангарский маньяк». Уже сидя за решеткой, он признался в еще нескольких убийствах, за что получил второй пожизненный срок.

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В начале января первая группа бывших заключенных из группы ЧВК «Вагнер» завершила шестимесячный контракт в зоне спецоперации. По словам основателя частной военной компании Евгения Пригожина, после помилования экс-заключенные могут вернуться обычными добровольцами в группу.