Американский инвестор Майкл Калви получил условный срок по делу о растрате 2,5 млрд рублей

Основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви приговорили к 5,5 года условно по делу о растрате 2,5 миллиарда рублей. Как сообщил ТАСС, решение вынес Мещанский суд Москвы.

«Назначить Калви наказание в виде пяти лет и шести месяцев колонии условно», — огласила приговор судья.

Заявление на основателя инвестиционного фонда Baring Vostok Майкла Калви написал член совета директоров банка «Восточный» Шерзод Юсупов. Он обвинил бизнесмена в хищении 2,5 миллиардов рублей у кредитного учреждения. По этому заявлению завели уголовное дело по статье «Мошенничество».

Следствие выяснило, что предприниматель организовал схему, по которой кредит в 2,5 миллиарда рублей, выданный компании «Первое коллекторское агентство», погашался за счет уступки ценных бумаг этой фирмы. В ходе проверки правоохранители заявили, что реальная цена акций составила 600 тысяч рублей.

Калви в качестве доказательства приводил данные независимого аудита, который оценил долю в компании на намного большую сумму. Также он заявлял, что уголовное преследование — это незаконная попытка миноритарных акционеров «Восточного» решить корпоративный спор и получить контроль над банком.

После завершения следствия уголовную статью изменили на «Растрату в особо крупном размере».



В конце октября компании, входящие в холдинг Калви Baring Vostok, выплатили «Восточному» 2,5 миллиарда рублей. После этого банк отказался от гражданского иска по уголовному делу. Но суд по делу о растрате продолжился.

Кроме самого Калви на скамье подсудимых оказался партнер фонда Филипп Дельпаль, топ-менеджеры фонда Ваган Абгарян и Иван Зюзин, экс-гендиректор «Первого коллекторского бюро» Максим Владимиров, экс-директор по инвестициям «Восточного» Александр Цакунов, экс-глава «Восточного» Алексей Кордичев. Все они получили условные сроки. Суд объявил о прекращении уголовного производства по делу в растрате.