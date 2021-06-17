«Очень открытая и доверчивая». Знакомая рассказала о пропавшей в Нижнем Новгороде американке

Американская студентка Кэтрин Сероу, которая пропала в Нижнем Новгороде, всегда была открытой и доверчивой. Она хорошо понимает русский язык, но говорит довольно плохо.

Об этом «360» рассказала знакомая пропавшей студентки Анна. Она уточнила, что вместе с 34-летней американкой училась на одном факультете, но на разных направлениях. При этом у студенток были общие предметы — там они и познакомились.

«Я с ней общаюсь — она понимает русский хорошо, но разговаривает не очень. Последний раз я с ней виделась давно. Она очень открытая девчонка. Меня удивило, что американцы умеют так выражать эмоции, не как мы. Очень доверчивая. У нее в Америке вся семья», — отметила Анна.

Об исчезновении Кэтрин сообщила ее мать. 15 июня дочь написала ей, что едет в машине с незнакомцем и надеется, что ее не похитят — с тех пор Кэтрин перестала выходить на связь. Последний раз ее видели недалеко от ее дома в городе Бор. Следователи возбудили дело по статье «Убийство».

Искать пропавшую начали вечером 16 июня. Правоохранители уже посетили ее съемную квартиру. Они забрали оттуда технику, чтобы понять, с кем пропавшая могла говорить перед исчезновением.