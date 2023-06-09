Эксклюзив 09 июня 2023, 00:23 «Алкоголь не поделили». Знакомые рассказали о смертельной ссоре двух соседей в Химках Жителя Химок обвинили в причинении смертельных травм соседу РИА «Новости»

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Мужчина зарезал соседа в Химках из-за бытовой ссоры. Убийство произошло в квартире дома на улице Профсоюзной. Жильцы в беседе с «360» рассказали, что участники конфликта были тихими и дружили.

Все случилось в воскресенье, 4 июня. Приятель убитого находился у него в гостях. В какой-то момент между ними вспыхнула ссора и 46-летний мужчина несколько раз ударил друга ножом. После сам вызвал полицию. Приехавшие правоохранители его задержали. Обоих мужчин накануне видели соседи.

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«Шли веселые, довольные оба. Где-то гуляли, отдыхали», — рассказала видевшая приятелей с балкона жительница дома.

Никогда до этого мужчины не скандалили. Погибший слыл веселым и компанейским. В последнее время он работал водителем, его отец — бывший полицейский. По словам соседей, сказать о нем нельзя ни одного дурного слова. Что произошло между мужчинами в тот день, не знает никто.

«Никто ничего не слышал, они и не ругались особо. Алкоголь не поделили», — предположил один из соседей.

Следственный комитет по факту убийства возбудил уголовное дело.

«В ходе допроса обвиняемый рассказал об обстоятельствах совершенного им преступления и признал свою вину в содеянном. Назначено проведение комплекса судебных экспертиз», — сказано в сообщении.

В ближайшее время следствие выступит в суде с ходатайством об аресте обвиняемого.

Ранее в Челябинской области двух братьев осудили за убийство. Они зарезали знакомого, похитили у него мобильник, кроссовки и куртку.