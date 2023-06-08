Криминал 08 июня 2023, 23:03 Двух братьев осудили за убийство в Челябинской области

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В Челябинской области на скамье подсудимых оказались два брата, которых обвинили в убийстве. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на региональную прокуратуру.

В Копейске в прошлом году один из обвиняемых выпивал со своим приятелем, когда к ним в гости пришел их знакомый. Возникла ссора, в ходе которой гостя сильно избили.

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Позднее появился другой обвиняемый. Вместе с братом он зарезал пострадавшего, после чего похитил его мобильник, кроссовки и кожаную куртку.

Одного мужчину приговорили к 16 годам лишения свободы, другого — к 18. А принимавшего участие в избиении отправили за решетку на три года.