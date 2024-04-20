Криминал 20 апреля 2024, 13:47 Аферисты обманули москвичку на 16 миллионов рублей, убедив продлить договор связи Мошенники в Москве украли у пенсионерки 16 миллионов рублей Freepik

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В Москве 79-летняя жительница попалась на уловки мошенников и лишилась 16 миллионов рублей. Женщину уговорили продлить договор сотовой связи, сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

В ведомстве уточнили, что пенсионерке позвонил незнакомец, представившись сотрудником сотового оператора и сообщил о необходимости продлить договор на обслуживание.

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Поверив, женщина по указке афериста скачала мобильное приложение на телефон. Затем лжеоператор запросил коды доступа к личному кабинету. После этого со счетов пенсионерки пропали 16,1 миллиона рублей. Она обнаружила, что с ее телефона кто-то сделал несколько переводов.

Правоохранители устанавливают причастных к преступлению.

На днях по аналогичной схеме обманули российского телеведущего Павла Любимцева. В результате он потерял 297 тысяч рублей.