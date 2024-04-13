Происшествия 13 апреля 2024, 15:53 Телеведущий Любимцев лишился почти 300 тысяч рублей из-за мошенников Мошенники обманули телеведущего Любимцева почти на 300 тысяч рублей РИА «Новости»

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Российский телеведущий Павел Любимцев в апреле стал жертвой мошенничества и лишился 297 тысяч рублей. Об этом сообщил «Московский комсомолец».

С Любимцевым по телефону связался неизвестный и представился оператором компании сотовой связи. Мошенник сообщил, что нужно продлить договор с оператором через приложение госуслуг.

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Затем он прислал телеведущему ссылку и объяснил, как перезаключить соглашение. Любимцев последовал инструкциям и в итоге потерял крупную сумму.

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