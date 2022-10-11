Собиравшего деньги под предлогом помощи беженцам Донбасса задержали в Татарстане | 360°

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Собиравшего деньги под предлогом помощи беженцам Донбасса задержали в Татарстане

Подозреваемый в сборе денег с властей Татарстана злоумышленник предстал перед судом

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Аферист, который собирал с районных властей Татарстана деньги якобы для помощи жителям  ЛНР и ДНР, задержан в Татарстане. В ближайшее время ему будет определена мера пресечения на время следствия, сообщил корреспондент «360» из зала суда.

В мошенничестве подозревается 41-летний житель Симферополя. Он обзванивал глав районов Татарстана и предлагал им собрать деньги якобы на помощь вынужденным переселенцам из Донецка. Однако, по версии следствия, вырученные средства аферист присваивал себе.

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Подозреваемого задержали 29 сентября.  Ранее мужчина уже был судим за грабеж. Из тюрьмы он освободился в 2012 году. По этой же причине не служил в армии, хотя и является военнообязанным.

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Вахитовский суд примет решение об избрании фигуранту меры пресечения на время следствия.

Ранее сообщалось, что в Telegram-каналах распространяются ссылки на чат-боты, предлагающие проверить, состоит ли человек в списках на частичную мобилизацию. В действительности мошенники собирают таким способом данные россиян.

Татарстан

Мошенничество

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