Адвокат семьи Тесака ответил на заявление СК о признании Марцинкевича в убийствах

Сообщения о признании Тесака в убийствах вселяют уверенность, что его смерть была насильственной, считает адвокат его родителей Алексей Михальчик. Об этом он заявил в разговоре с «360».

«Именно вот это признание и вселяет уверенность в его родственников о том, что имело место убийство, либо его пытали и он этих пыток не выдержал и скончался. Марцинкевич на первой же встрече с адвокатом сообщил о том, что дал эти признания под пытками», — заявил Михальчик. Собеседник также добавил, что Тесак признался в убийствах в отсутствие юристов.

Адвокат самого Тесака Иван также не согласился с выводами Следственного комитета.

«Это полная ерунда. Ранее приходили по поводу этого к Марцинкевичу в различные места лишения свободы, где он содержался, именно с этим вопросом, он мне рассказывал неоднократно. И ни разу он в этом не признавался», — сказал адвокат умершего заключенного.

Ранее официальный представитель СК РФ Светлана Петренко заявила, что перед смертью Тесак сотрудничал со следствием и признался в нескольких убийствах. Он был готов показать следователям место захоронения погибших. Именно для этого его хотели привезти в Москву.

Петренко добавила, что у СК есть запись «спокойной и доверительной» беседы Марцинкевича со следователем, во время которой он рассказал, что начал убивать приезжих в Москву с 19 лет.

Тело осужденного в 2018 году за разбой и хулиганство националиста Максима Марцинкевича (Тесака) нашли в камере СИЗО в Челябинской области 16 сентября. Предварительная причина его смерти — суицид.