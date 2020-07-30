Адвокат рассказал о задержании жены Картрайта после расчленения

Жена рэпера Энди Картрайта расчленила своего супруга. Так женщина якобы хотела защитить музыканта от «бесславной смерти» из-за передозировки. Адвокат Ирина Скурту в беседе с «360» заметила, что ее задержали, но не в рамках уголовного дела.

Юрист подчеркнула, что не знает оснований, по которым жена Картрайта находится в полиции. Сегодня должны начаться следственные действия. Девушку еще не допрашивали.

«Она не задержана по уголовному делу. Когда я уехала, дело еще не возбудили. Сейчас думают, что с ней делать. Пока просто задержана. Оснований не знаю», — сказала Скурту.

По словам адвоката, состава преступления не будет, если все произошло действительно так, как утверждает супруга музыканта.

«Если она никакого отношения к его смерти не имеет, то состава преступления нет. <…> Кроме странных действий, которые противоречат здравому смыслу. <…> Не надо ее ни в чем обвинять. Она готова пройти полиграф», — заметила Скурту.

Девушку она охарактеризовала как вполне адекватную в общении и не создающую впечатление психически больной. Выяснить это предстоит специалистам по результатам психолого-психиатрической экспертизы.

Свой поступок жена Картрайта объясняла адвокату желанием оставить о рэпере «светлую память». Когда поняла, что сделать задуманное просто только на словах, испугалась и обратилась за юридической помощью. Мужа она расчленила «подручными средствами, имевшимися дома».

«Все, что она хотела скрыть, теперь большим трэшем выйдет», — заключила Ирина Скурту.

Энди Картрайта нашли расчлененным в собственной квартире в Санкт-Петербурге. Полицию вызвала адвокат 30-летнего рэпера.