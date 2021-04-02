Адвокат пострадавшей в аварии с Эдвардом Билом вышел из дела

Адвокат Виталий Бородин больше не будет представлять интересы пострадавшей в аварии с Эдвардом Билом стороны. По его словам, «не нашли взаимопонимания». Об этом юрист рассказал в беседе с «360»

«Я принял решение, что не буду заниматься данным делом. Мы не нашли общего взаимопонимания», — сказал Виталий Бородин.

Днем 2 апреля адвокат рассказал, что муж пострадавшей в аварии с Эдвардом Билом женщины считает, что ни о каком примирении с блогером не может быть и речи. Семья будет настаивать на том, чтобы блогер понес законное наказание.

1 апреля Эдвард Бил за рулем спортивной Audi на полном ходу вылетел на встречку на Новинском бульваре в Москве и протаранил Volkswagen, которым управляла женщина. От немецкой машины после удара остался металлолом. Женщина получила тяжелейшие травмы. Она уже перенесла несколько операций и сейчас находится в реанимации. Ее муж Константин рассказал, что состояние очень тяжелое.